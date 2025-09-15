Глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором страны

Глава министерства иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал премьер-министра Испании Педро Санчеса (на фото) и его правительство позором для страны на фоне пропалестинских протестов. Об этом израильский министр заявил в социальной сети X.

По словам Саара, Санчес несколько дней назад заявлял о сожалении из-за отсутствия у Испании атомной бомбы, чтобы остановить Израиль. Позже испанский премьер призвал граждан выйти на акцию протеста, отметил министр.

«Пропалестинская толпа услышала подстрекательские лозунги и сорвала велогонку «Вуэльта». Таким образом, спортивное мероприятие, всегда являвшееся предметом гордости для Испании, было отменено. Педро Санчес и его правительство — позор для Испании!» — написал глава МИД Израиля.

Накануне газета El Pais сообщила, что 22 сотрудника правоохранительных органов получили травмы на пропалестинском протесте по ходу заключительного этапа велогонки «Вуэльта» в Испании. Гонка была остановлена примерно за 60 км до финиша из-за активистов с флагами Палестины, заблокировавшими трассу. После продолжительного столкновнения протестующих с силами местной полиции, организаторы приняли решение досрочно прекратить соревнование и объявить победителя.

Ранее Испания обвинила ЕС в двойных стандартах в отношении России и Израиля.