Украина показала делегации США месторождения в рамках соглашения о недрах

Украина показала американской делегации месторождения в рамках сделки о полезных ископаемых. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства республики Алексей Соболев.

«Вместе с представителями Международной корпорации по финансированию развития США посетили Кировоградскую область для оценки инвестиционных возможностей для добычи и переработки в регионе», — написал он.

Соболев уточнил, что представители США осмотрели Бирзуловский горно-обогатительный комбинат и Ликаревское месторождение.

До этого американский журнал The National Interest писал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии. По оценке журнала, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно, поскольку уже полгода назад было очевидно, что многие из полезных ресурсов страны будут находиться под контролем России.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Согласно документу, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий в первые десять лет будут направлены на восстановление страны. Управление фондом будет вестись на равной основе.

Ранее в США усомнились в целесообразности ресурсной сделки с Украиной.