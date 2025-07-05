Потеря Шевченковского месторождения лития может разрушить соглашение между Украиной и США в сфере полезных ископаемых. Об этом пишет РИА Новости.

Доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев рассказал в интервью агентству, что нынешний век — это век лития, поскольку около 75% уходит на производство аккумуляторов, а еще 15% используют на производстве керамики и стекла. Помимо этого, литий применяют в производстве смазочных материалов.

По данным газеты The New York Times, американские власти всерьез переживают из-за потери поселка Шевченко к западу от Донецка. По данным издания, данный объект является одним из самых крупнейших месторождений лития в Европе.

До этого американский журнал The National Interest писал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии. По оценке журнала, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно, поскольку уже полгода назад было очевидно, что многие из полезных ресурсов страны будут находиться под контролем России.

Ранее в Госдуме отказались считать, что США перестали поддерживать Украину.