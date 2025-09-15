Путин призвал свести к минимуму риски распространения опасных инфекций

Путин: нужно свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в России

Риски распространения опасных инфекций в России нужно свести к минимуму. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытия по видеосвязи новых объектов «санитарного щита» в ряде регионов, передает ТАСС.

«От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства», — сказал глава российского государства.

Глава Роспотребнадзора заявила, что в ведомстве видят риски возникновения новых инфекций в том числе в связи с развитием синтетической биологии. По ее словам, ведомством разработаны 124 быстрых теста, которые могут распознать инфекцию за час, что помогает быстрее на них реагировать.

В День работников санитарно-эпидемиологической службы, 15 сентября, Владимир Путин вышел на видеосвязь с регионами, где открываются лабораторные центры Роспотребнадзора.

Ранее в России создали тест на иммунитет к холере.