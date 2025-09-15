На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал свести к минимуму риски распространения опасных инфекций

Путин: нужно свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в России
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Риски распространения опасных инфекций в России нужно свести к минимуму. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытия по видеосвязи новых объектов «санитарного щита» в ряде регионов, передает ТАСС.

«От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства», — сказал глава российского государства.

Глава Роспотребнадзора заявила, что в ведомстве видят риски возникновения новых инфекций в том числе в связи с развитием синтетической биологии. По ее словам, ведомством разработаны 124 быстрых теста, которые могут распознать инфекцию за час, что помогает быстрее на них реагировать.

В День работников санитарно-эпидемиологической службы, 15 сентября, Владимир Путин вышел на видеосвязь с регионами, где открываются лабораторные центры Роспотребнадзора.

Ранее в России создали тест на иммунитет к холере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами