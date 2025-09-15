Келлог пересказал разговор с Трампом о шансах победы России над Украиной

Келлог пересказал беседу с Трампом о шансах победы России в конфликте с Украиной

Спецпосланник президента США Кит Келлог пересказал свой разговор с американским лидером Дональдом Трампом о шансах победы России в конфликте с Украиной. Его слова с выступления на конференции в Киеве приводит УНИАН.

По его словам, вопрос о побеждающей стороне в конфликте задал ему Дональд Трамп примерно шесть недель назад. В ответ Келлог призвал американского лидера послушать не только его, но и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна.

Как сообщил спецпредставитель, они сказали Трампу одно и то же – что о победе России речи не идет.

«Дэн сказал то же самое. Они [русские] побеждают? Нет. Они не побеждают», — рассказал Келлог.

По его оценкам, в противном случае ВС РФ «были бы в Киеве, к западу от Днепра, в Одессе и сменили бы правительство».

15 сентября американский президент Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине произойдет в ближайшее время. Политик пообещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент информации о саммите Россия-США-Украина нет.

Ранее в США заявили, что Путин «тычет большим пальцем в глаз НАТО».