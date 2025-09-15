На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде заявили, что конфликт с Россией идет к завершению

Нардеп Вениславский: конфликт на Украине идет к завершению
Офис Президента Украины

Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Radio NV заявил, что конфликт с Россией идет к завершению.

По его словам, кто-то признает данный факт, кто-то – нет, но фактически Киев «движется в этом направлении». Нардеп считает, что на это указывает желание президента США Дональда Трампа провести трехсторонние переговоры с коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По его словам, Владимир Путин якобы «ненавидит» Зеленского, а Зеленский «не воспринимает» президента России, поэтому участие Трампа обязательно.

«Поэтому эта встреча, которую задекларировал вчера Дональд Трамп, я думаю, она имеет все шансы приблизить завершение боевых действий и мир», — заявил Вениславский.

15 сентября американский президент Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине произойдет в ближайшее время. Политик пообещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент информации о саммите Россия-США-Украина нет.

Ранее экс-нардеп раскрыл планы властей Украины по срокам конфликта с Россией.

