Власти Украины рассчитывают, что конфликт на Украине продлится «еще максимум два года», в связи с чем разрешили выезд молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Об этом РИА Новости заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

По его словам, между решением выпускать молодежь за границу и тяжелой ситуацией на фронте для ВСУ нет противоречий.

«Киев считает, что конфликт продолжится еще максимум два года. На это и рассчитан текущий мобилизационный резерв. То есть те, кому сейчас 22, под мобилизацию не попадут. Однако к остальным примут самые строгие меры», — сказал Царев.

Экс-нардеп отметил, что Киев не беспокоит ни усугубляющиеся демографические проблемы, ни жалобы со стороны бизнес-сообщества. Власти Украины твердо намерены продолжать конфликт, поскольку лишь в таком случае будут получать финансирование из Европы, считает он.

До этого военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что конфликт на Украине завершится в 2027 году, когда под контроль России перейдут Одесса и Николаев.

