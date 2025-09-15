На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-нардеп раскрыл планы властей Украины по срокам конфликта с Россией

Экс-нардеп Царев: Киев рассчитывает продолжать конфликт максимум два года
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Власти Украины рассчитывают, что конфликт на Украине продлится «еще максимум два года», в связи с чем разрешили выезд молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Об этом РИА Новости заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

По его словам, между решением выпускать молодежь за границу и тяжелой ситуацией на фронте для ВСУ нет противоречий.

«Киев считает, что конфликт продолжится еще максимум два года. На это и рассчитан текущий мобилизационный резерв. То есть те, кому сейчас 22, под мобилизацию не попадут. Однако к остальным примут самые строгие меры», — сказал Царев.

Экс-нардеп отметил, что Киев не беспокоит ни усугубляющиеся демографические проблемы, ни жалобы со стороны бизнес-сообщества. Власти Украины твердо намерены продолжать конфликт, поскольку лишь в таком случае будут получать финансирование из Европы, считает он.

До этого военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что конфликт на Украине завершится в 2027 году, когда под контроль России перейдут Одесса и Николаев.

Ранее Сикорский рассказал, как Украина будет учить Запад «бороться» с Россией.

