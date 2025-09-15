Семь наблюдателей удалили с участков в трех регионах РФ

Памфилова: по решению суда 7 наблюдателей были удалены с участков в 3 регионах

Во время проведения выборов семь человек, участвовавших в качестве наблюдателей, по решению суда были удалены с участков. О этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре ЦИК, ее слова передает ТАСС.

«Те, к сожалению, которые не оправдали надежды тех, кто их направлял. Четыре таких наблюдателя удалены в Оренбургской области, два — в Московской и один — в Воронежской», — уточнила Памфилова.

Председатель ЦИК также рассказала об эвакуации трех избирательных участков в Белгородской области, и одного – в Брянской. Проведению выборов в этих областях помешали атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Чиновникам пришлось экстренно эвакуировать людей и оборудование в резервные помещения.

В свою очередь председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о том, что эти выборы проходят в боевых условиях. Медведев отметил, что эта ситуация характерна не только тем субъектам, которые находятся на «переднем крае» перед линией боевого соприкосновения, но и всем остальным субъектам РФ.

14 сентября в России прошел единый день голосования. Прошло более пяти тысяч избирательных кампаний, в рамках которых заменили около 47 тысяч мандатов и должностей. Для жителей 24 регионов открыли доступ к электронному голосованию.

Ранее на выборах в Астрахани кандидат от КПРФ схватил за руку секретаря избиркома.