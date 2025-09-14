На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД рассказали об уголовных делах, заведенных во время единого дня голосования

МВД возбудило 11 уголовных дел по факту ложных сообщений о терроризме в ЕДГ
true
true
true
close
Владимир Николаев/РИА Новости

Министерство внутренних дел возбудило 11 уголовных дел во время проведения единого дня голосования (ЕДГ), рассказал начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, девять из 11 возбужденных дел заведены по факту заведомо ложной информации о терроризме.

Габдурахманов добавил, что в период избирательной кампании было составлено 73 протокола об административных правонарушениях, почти половина из которых за незаконное изготовление, распространение и размещение агитационных материалов.

Также в пяти субъектах России было зафиксировано 29 фактов ложных сообщений о минировании.

До этого Габдурахманов рассказал, что с начала избирательной кампании поступило 1,2 тысячи уведомлений о возможных нарушениях, большая часть из них — в дни голосования.

Ранее в ЦИК сообщили о многочисленных хакерских атаках во время выборов.

