В США призвали не вводить бесполетную зону над Украиной

Новая попытка создания бесполетной зоны над Украиной приведет к эскалации российско-украинского конфликта. Такое мнение высказал полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор (на фото) на YouTube-канале Deep Dive.

По его словам, европейские политики начали снова говорить об этом, только чтобы потом ввести войска в бесполетную зону, воспользовавшись ее статусом.

Макгрегор напомнил, что президент России Владимир Путин ясно дал понять, что если на Украине появятся любые иностранные войска, то они станут законными целями для российской армии.

Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне прилета беспилотников на территорию страны призвал обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. Дипломат напомнил, что этот вопрос обсуждался еще год назад, когда президентом США был Джо Байден.

Ранее на Западе заявили о «панике» Зеленского после слов Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину.