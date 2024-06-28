Украина хочет ввести бесполетную зону на западе страны

Украина готовит союзников в Европе к созданию бесполетной зоны на западе страны, развернув системы противовоздушной обороны в Румынии и Польше. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на украинских чиновников.

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Украина продолжает вести переговоры с союзниками с Запада, чтобы над западной частью страны была введена бесполетная зона.

«Я не понимаю, почему НАТО не размещает системы Patriot вдоль польской границы. Это защитит границы Польши и Румынии и создаст безопасную зону на западе и юге Украины», — заявил Гончаренко.

До этого военный эксперт Алексей Леонков заявил, что после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь необходимо ввести зону над Черным морем, где не будут пролетать самолеты. По его мнению, бесполетная зона может быть организована вдоль крымского побережья в 100-200 километров.

23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее посла США вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ по Севастополю.