Задержанный по подозрению в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка признался в содеянном отцу, который и рассказал об этом властям. Об этом сообщает CNN.

«Два источника сообщили, что задержанный признался отцу, что именно он был стрелком. Его отец сообщил об этом властям», — говорится в публикации.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что подозреваемого в деле о покушении на Кирка выдал правоохранительным органам человек из его ближайшего окружения.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Он выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирк, известный своими консервативными взглядами, активно высказывался против оказания помощи Украине, называя Владимира Зеленского «марионеткой ЦРУ» и препятствием на пути к мирному решению конфликта. Кирк также неоднократно подчеркивал, что Крым исторически является частью России.

Ранее Трамп заявил, что надеется на высшую меру наказания для человека, покушавшегося на Чарли Кирка.