Партнер убийцы Кирка оказался трансгендером

Партнер Тайлера Робинсона — возможного убийцы правого активиста Чарли Кирка — сейчас совершает трансгендерный переход. Об этом пишет The New York Post.

По данным издания, возлюбленный Робинсона принимает эстроген (женский половой гормон) и сейчас сотрудничает с Федеральным бюро расследований (ФБР). Его переписка с партнером помогла ФБР задержать преступника.

Сразу после покушения на Кирка появились сообщения о том, что на пулях, выпущенных в консерватора, а также найденных рядом с винтовкой, из которой в него стреляли, были лозунги в поддержку трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Позднее CNN опровергло эти слухи.

Чарли Кирк был ранен в шею 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта перед 3 тыс. зрителей. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.

Предполагаемый убийца активиста был задержан после того, как рассказал соседу в Discord, что собирается перепрятать оставленную в кустах винтовку. 22-летнего подозреваемого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. В момент задержания он был одет так же, как стрелявший в Кирка.

Ранее учебные заведения США зафиксировали всплеск ложных обращений о стрельбе.