На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посол РФ заявил о необходимости детальной проработки встречи Зеленского и Путина

Посол Ерхов: встречу Путина и Зеленского нужно тщательно подготовить
true
true
true
close
Reuters/РИА Новости

Возможная встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским требует детальной проработки для достижения конкретных результатов. Об этом заявил завершивший миссию посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью изданию Hurriyet.

По словам дипломата, переговоры должны иметь положительный эффект, в ином случае «они могут отыграть в минус».

Ерхов добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от диалога с Киевом, но встреча должна быть конструктивной, а также направленной на достижение долгосрочного урегулирования.

30 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что трехсторонний саммит Вашингтона, Москвы и Киева состоится, а вот в проведении отдельной встречи между Путиным и Зеленским он усомнился. Кроме того, президент США подчеркнул, что не намерен направлять войска или напрямую финансировать Украину, заявив, что помощь ограничится продажей вооружений НАТО и поддержкой Европы.

13 сентября Зеленский заявил, что власти Украины готовы к предложению Трампа об организации переговоров для урегулирования конфликта с Россией.

Ранее Зеленский назвал условие для встречи с Путиным.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами