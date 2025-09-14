Посол РФ заявил о необходимости детальной проработки встречи Зеленского и Путина

Возможная встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским требует детальной проработки для достижения конкретных результатов. Об этом заявил завершивший миссию посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью изданию Hurriyet.

По словам дипломата, переговоры должны иметь положительный эффект, в ином случае «они могут отыграть в минус».

Ерхов добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от диалога с Киевом, но встреча должна быть конструктивной, а также направленной на достижение долгосрочного урегулирования.

30 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что трехсторонний саммит Вашингтона, Москвы и Киева состоится, а вот в проведении отдельной встречи между Путиным и Зеленским он усомнился. Кроме того, президент США подчеркнул, что не намерен направлять войска или напрямую финансировать Украину, заявив, что помощь ограничится продажей вооружений НАТО и поддержкой Европы.

13 сентября Зеленский заявил, что власти Украины готовы к предложению Трампа об организации переговоров для урегулирования конфликта с Россией.

Ранее Зеленский назвал условие для встречи с Путиным.