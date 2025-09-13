На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил о готовности к предложению Трампа о переговорах

Зеленский: Украина готова к предложению Трампа о переговорах с Путиным
Kevin Lamarque/Reuters

Власти Украины готовы к предложению президента США Дональда Трампа об организации переговоров для урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«США могут подтолкнуть [президента России Владимира] Путина к диалогу. Это может быть встреча лидеров в любом формате. <...> Мы готовы к предложению президента Трампа: трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не технические команды», — написал глава республики.

30 августа Трамп сообщил, что трехсторонний саммит Вашингтона, Москвы и Киева состоится, а вот в проведении отдельной встречи между Путиным и Зеленским он усомнился. Кроме того, президент США подчеркнул, что не намерен направлять войска или напрямую финансировать Украину, заявив, что помощь ограничится продажей вооружений НАТО и поддержкой Европы.

9 сентября американский лидер заявил, что решение конфликта на Украине казалось «самым простым» для США, однако ситуация стала сложной «из-за взаимной вражды» на уровне глав государств — Путина и Зеленского.

Ранее Зеленский рассказал о своих чувствах после встречи Путина и Трампа на Аляске.

Переговоры о мире на Украине
