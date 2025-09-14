На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сенатор: Макрон публично никогда не признает вину НАТО в конфликте на Украине

Пушков: Макрон никогда не признает, что НАТО виновна в конфликте на Украине
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон никогда не признает публично вину НАТО в конфликте на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

«Разумеется, публично Макрон никогда этого не признает», — подчеркнул он.

До этого американский экономист Джеффри Сакс заявлял о том, что, по мнению Макрона, именно политика НАТО стала причиной конфликта на Украине.

«Макрон мне вручал орден Почетного легиона и в частном порядке сказал то, что публично никогда не говорит: эта война — вина НАТО», — отмечал он.

При этом экономист не уточнил, когда состоялся такой разговор с президентом Франции.

На этом фоне президент России Владимир Путин заявлял, что для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности.

Ранее Зеленский пообещал встречи по Украине на уровне лидеров.

