Кадыров ответил на вопрос о наградах 17-летнего сына Адама

Кадыров заявил, что у его сына Адама нет незаслуженных наград
Михаил Синицын/РИА Новости

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в беседе с РИА Новости заявил, что у его сына Адама нет незаслуженных наград. По его словам, Адам имеет богатый опыт и знания, однако спрос с него как с сына в разы больше.

Кадыров отметил, что сам стал первым вице-премьером правительства региона в молодом возрасте. Несмотря на это, президент РФ Владимир Путин доверил ему этот пост.

«Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше. Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных», — подчеркнул Кадыров.

Он подчеркнул, что Адама удостаивали наград за конкретные достижения и назвал его «замечательным парнем».

17-летний Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца Рамзана Кадырова. С ноября 2023 года он также возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре того же года Адаму присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Также наследник главы Чечни является кавалером многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).

До этого Кадыров рассказал о свадьбе Адама. Он сообщил, что торжество посетили послы Ирана, ОАЭ, Турции, Казахстана и другие высокопоставленные гости. Президент России Владимир Путин, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравили сына главы Чечни «со вступлением в семейную жизнь».

О свадьбе Кадырова-младшего рассказала его сестра Айшат. По словам девушки, торжество прошло в родительском доме в родовом селе. Что известно о свадьбе и невесте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у сына Кадырова заметили часы за почти 30 миллионов долларов.

