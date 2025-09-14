На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол заявил, что «мяч» в переговорах по Украине находится не на стороне России

Ерхов: Украина пока не ответила на предложения России по переговорам в Стамбуле
Украина пока не дала ответа на предложения России по переговорам в Стамбуле. Об этом заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов в интервью газете Hürriyet.

Ерхов отметил, что Россия высоко ценит потенциал и возможности стамбульской платформы для переговоров. Он напомнил, что в Турции было проведено три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта, в рамках которых удалось достичь соглашения по некоторым гуманитарным вопросам. По словам посла, Москва предложила Киеву повысить уровень делегаций для продолжения работы и создать три рабочие группы для обсуждения вопросов политического, военного и гуманитарного характера. Однако прошло больше месяца, а от Украины так и не поступило ответа, отметил он. По словам Ерхова, в связи с этим возникает вопрос, насколько Украина готова к серьезным переговорам с Россией.

«Ведь, как говорится, для танго нужны двое. Желающий ищет возможность, нежелающий ищет оправдание. Одним словом, мяч не на нашей стороне», — высказался дипломат.

До этого турецкий дипломатический источник сообщил, что Турция рассчитывает на продолжение переговоров в Стамбуле по урегулированию на Украине, однако сигналов по их возобновлению пока нет.

2 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским и не собирается отказываться от посредничества по Украине. По мнению Эрдогана, эти контакты ускоряют мирный процесс.

Ранее Эрдоган заявил о необходимости встречи на уровне лидеров по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
