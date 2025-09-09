В Турции высказались об очередном раунде переговоров по Украине

Турция рассчитывает на продолжение переговоров в Стамбуле по урегулированию на Украине, однако сигналов по их возобновлению пока нет. Об этом сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

«Мы рассчитываем на то, что переговоры продолжатся. Но пока конкретных сигналов по их возобновлению, о том, когда будет очередной раунд, у нас нет», — сказал собеседник агентства.

23 июля во дворце Чираган прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по вопросам урегулирования конфликта. В ходе этой встречи РФ, в частности, предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Украинская сторона обещала рассмотреть эту идею. Также помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что в ходе третьего раунда долго обсуждались меморандумы двух сторон о принципах завершения конфликта. По его словам, позиции России и Украины по ним по-прежнему очень далеки друг от друга.

Кроме того, украинская делегация подняла вопрос о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что на Украине до сих пор действует запрет Зеленского на переговоры с Россией. Он добавил, что перед этим сторонам предстоит много поработать.

Ранее Эрдоган рассказал об усилиях Турции по урегулированию на Украине.