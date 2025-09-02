Эрдоган заявил о необходимости встречи на уровне лидеров по Украине

Эрдоган: для результатов по конфликту на Украине нужна встреча на уровне лидеров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для конкретных результатов по урегулированию на Украине нужна встреча на уровне лидеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо превратить надежду на мир в конкретные результаты, ориентированные на решение проблемы. Для этого мы должны решать эту задачу на уровне лидеров», — сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Китая, где он участвовал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

1 сентября Эрдоган заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Китае, что Стамбульские переговоры по Украине внесли вклад в мирное урегулирование. Глава Турции отметил, что усилия его страны по прекращению вооруженного конфликта на Украине и установлению справедливого и прочного мира продолжаются.

В свою очередь Путин заявил, что особая роль Турции в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта будет востребована и далее.

В Стамбуле с мая 2025 года прошло три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере, отметил глава РФ.

Ранее Путин назвал Турцию надежным партнером на международной арене.