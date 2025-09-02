На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрдоган заявил о необходимости встречи на уровне лидеров по Украине

Эрдоган: для результатов по конфликту на Украине нужна встреча на уровне лидеров
Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для конкретных результатов по урегулированию на Украине нужна встреча на уровне лидеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо превратить надежду на мир в конкретные результаты, ориентированные на решение проблемы. Для этого мы должны решать эту задачу на уровне лидеров», — сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Китая, где он участвовал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

1 сентября Эрдоган заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Китае, что Стамбульские переговоры по Украине внесли вклад в мирное урегулирование. Глава Турции отметил, что усилия его страны по прекращению вооруженного конфликта на Украине и установлению справедливого и прочного мира продолжаются.

В свою очередь Путин заявил, что особая роль Турции в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта будет востребована и далее.

В Стамбуле с мая 2025 года прошло три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере, отметил глава РФ.

Ранее Путин назвал Турцию надежным партнером на международной арене.

