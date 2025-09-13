Борис Джонсон у британской трофейной пушки в Одессе пошутил об оружии для ВСУ

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон на фоне старой британской пушки в Одессе в ходе своего визита на Украину пошутил об оружии, предоставленном Киеву. Слова Джонсона передал депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Депутат Рады выложил видео, где он стоит вместе с Джонсоном на Приморском бульваре в Одессе около трофейной британской пушки времен Крымской войны.

«Мы гордимся, что предоставили украинцам оружие лучше, чем это», — передал Гончаренко слова бывшего премьера Британии.

В субботу, 13 сентября, Борис Джонсон прибыл в украинскую Одессу. На опубликованном видео видно, как Джонсон садится в автомобиль. О целях визита не говорится.

9 сентября Джонсон заявил, что в конфликте вокруг Украины речь идет не о территориях, а о судьбе и идентичности республики. По его мнению, прекращение огня могло бы стать выходом из конфликта, даже если речь идет о заморозке. В то же время он признал, что в таком случае Россия оставит под контролем «значительную часть Украины». В такой ситуации президент России Владимир Путин получит «выход», а украинцы «фактически спасут свою страну и демократию».

