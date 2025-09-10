Джонсон потребовал от The Guardian переименоваться в Pravda из-за статьи о нем

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон ответил на разоблачительную статью газеты The Guardian о нем, где говорилось, что политик присвоил $246 тыс. из пособий на оплату госуслуг (PDCA), изданию, сказал он, нужно переименоваться в газету «Pravda». Об этом сообщает The Guardian.

«Эта история — чушь… Средства PDCA использовались полностью в соответствии с правилами. The Guardian следует сменить название на «Pravda»», — подчеркнул он.

Британская газета 9 сентября опубликовала материал, где утверждалось, что получила доступ к внушительному объему электронных и обычных писем, чеков и контактов Джонсона с период с 2022 по 2024 годы.

До этого Джонсон заявил, что в конфликте на Украине речь идет не о территориях, а о судьбе и идентичности республики.

По его мнению, прекращение огня могло бы стать выходом из сложившейся ситуации, даже если речь идет о заморозке конфликта. В то же время он признал, что в таком случае Россия оставит под контролем «значительную часть Украины». В такой ситуации президент России Владимир Путин получит «выход», а украинцы «фактически спасут свою страну и демократию».

