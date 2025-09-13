На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД заявили об отсутствии даже «скелета» договоренностей между Россией и Украиной

Мирошник: сейчас нет даже «скелета» договоренностей между РФ и Украиной
Алексей Никольский/РИА Новости

В настоящее время даже нет «скелета» будущих договоренностей между Россией и Украиной, подходы сторон по урегулированию конфликта слишком разнятся. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Сейчас у нас нет базы, сейчас у нас нет, извините, даже скелета таких договоренностей, потому что слишком разнятся подходы, которые исповедуют Россия и Украина для переговорного процесса», — подчеркнул дипломат.

При этом, по словам Мирошника, возможное повышение уровня прямых российско-украинских контактов в Стамбуле «это не настолько ключевой вопрос, который повлиял бы на переговоры».

Он уточнил, что любой переговорный процесс базируется на выработке соответствующих решений, которые максимально компромиссны и являются приемлемыми для обеих сторон. Также дипломат напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что на данный момент полномочий у помощника президента РФ Владимира Мединского более чем достаточно.

12 сентября президент США Дональд Трамп рассказал, что его украинский коллега Владимир Зеленский изначально не проявлял готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Глава Белого дома также подчеркнул, что для успеха необходимы две стороны, заинтересованные в процессе.

Ранее в Кремле предостерегли от ношения «розовых очков» в урегулировании на Украине.

Переговоры о мире на Украине
