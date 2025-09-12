В Кремле предостерегли от ношения «розовых очков» в урегулировании на Украине

Песков призвал не ждать молниеносных результатов от переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не носить «розовые очки» и не ждать молниеносных результатов от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать ситуацию в ходе регулярного брифинга.

Корреспонденты обратили внимание на высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Москва готова заключить сделку, однако процесс тормозят европейские политики и украинский лидер Владимир Зеленский. Представители СМИ поинтересовались у Пескова, действительно ли переговорный процесс зашел в тупик.

«Здесь, безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты. <...> Я хочу напомнить вам, наверное, слова президента [США Дональда] Трампа, который тоже сказал, что сначала думал, что удастся все урегулировать в один момент, но потом понял, что для этого необходимо больше времени», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что РФ по-прежнему готова идти по пути мирного урегулирования кризиса. При этом, по словам представителя Кремля, европейские политики действительно мешают процессу.

«Это ни для кого не секрет», — подчеркнул Песков.

4 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 26 стран — участниц так называемой «коалиции желающих» выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные и морские силы для обеспечения гарантий безопасности Украины.

Ранее в Кремле сообщили, что действия европейцев мешают попыткам выйти на мирное урегулирование украинского конфликта.