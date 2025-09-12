На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле предостерегли от ношения «розовых очков» в урегулировании на Украине

Песков призвал не ждать молниеносных результатов от переговоров по Украине
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не носить «розовые очки» и не ждать молниеносных результатов от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать ситуацию в ходе регулярного брифинга.

Корреспонденты обратили внимание на высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Москва готова заключить сделку, однако процесс тормозят европейские политики и украинский лидер Владимир Зеленский. Представители СМИ поинтересовались у Пескова, действительно ли переговорный процесс зашел в тупик.

«Здесь, безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты. <...> Я хочу напомнить вам, наверное, слова президента [США Дональда] Трампа, который тоже сказал, что сначала думал, что удастся все урегулировать в один момент, но потом понял, что для этого необходимо больше времени», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что РФ по-прежнему готова идти по пути мирного урегулирования кризиса. При этом, по словам представителя Кремля, европейские политики действительно мешают процессу.

«Это ни для кого не секрет», — подчеркнул Песков.

4 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 26 стран — участниц так называемой «коалиции желающих» выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные и морские силы для обеспечения гарантий безопасности Украины.

Ранее в Кремле сообщили, что действия европейцев мешают попыткам выйти на мирное урегулирование украинского конфликта.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами