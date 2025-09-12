На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что Зеленский нехотя пошел на переговоры об урегулировании

Трамп отметил, что Зеленский не сразу согласился на переговоры об урегулировании
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его украинский коллега Владимир Зеленский изначально не проявлял готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, Зеленский не сразу был готов к диалогу. Он также подчеркнул, что для успешных переговоров необходимы две стороны, заинтересованные в процессе.

«Для танго нужны двое. Удивительно, когда Путин хочет это сделать, Зеленский не хочет. Когда Зеленский хочет, Путин не хочет. Теперь Зеленский хочет, Путин под вопросом», — сказал Трамп.

9 сентября Трамп выразил мнение, что разрешение украинского конфликта могло бы быть относительно простым для Соединенных Штатов. Но, по его словам, ситуация осложнилась из-за «взаимной вражды», возникшей между лидерами двух стран — Путиным и Зеленским.

За день до этого глава США сообщил о своих хороших отношениях с президентом Путиным. Он также выразил разочарование тем фактом, что конфликт на Украине до сих пор не удалось разрешить.

Ранее Трамп предупредил, что его терпение в отношении Путина иссякает.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами