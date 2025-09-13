Экс-глава Минфина РФ рассказал, почему США ввели пошлины на импорт из Индии

США ввели пошлины на импорт из Индии из-за того, что местный рынок — один из самых закрытых для американских компаний в мире. Об этом РИА Новости заявил бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов.

«Индии «выписали» пошлины в 50% якобы за покупку российской нефти. Но на самом деле Индия является одним из самых протекционистских рынков в мире с уровнем среднего таможенного тарифа в 30%», — сказал он.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и пр. При этом для ряда товаров были сделаны исключения. В частности, от пошлин освобождены топливо, электроника и некоторые лекарства, они составляют около 30% экспорта Индии в США.

По данным Bloomberg, несмотря на давление со стороны американского лидера, Индия не планирует отказываться от российской нефти, поскольку ее низкая цена позволяет сдерживать инфляцию в стране. Поэтому импорт нефти из РФ Индией, как говорится в публикации, «скорее всего, останется на текущем уровне».

Ранее сообщалось, что Индия может начать добычу ресурсов в России на фоне угроз Трампа.