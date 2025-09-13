Украинские СМИ сообщили о приезде экс-премьера Великобритании в Одессу

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую Одессу. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

На опубликованном видео видно, как Джонсон садится в автомобиль. О целях визита не говорится.

Визит экс-премьера Великобритании в Одессу подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он опубликовал совместное фото с политиком на улицах города.

9 сентября Джонсон заявил, что в конфликте вокруг Украины речь идет не о территориях, а о судьбе и идентичности республики. По его мнению, прекращение огня могло бы стать выходом из конфликта, даже если речь идет о заморозке. В то же время он признал, что в таком случае Россия оставит под контролем «значительную часть Украины». В такой ситуации президент России Владимир Путин получит «выход», а украинцы «фактически спасут свою страну и демократию».

Также Джонсон потребовал от стран Запада разрешить ВСУ бить по военным базам внутри России.

Ранее Джонсон потребовал от The Guardian переименоваться в Pravda из-за статьи о нем.