Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина должна получить разрешение бить по военным базам в глубине территории России. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Президент Трамп сам вполне справедливо отмечал: мы должны дать украинцам разрешение применять это оружие по базам, <…>, даже если эти базы расположены в России», — сказал Джонсон.

По его словам, на сегодняшний день Украина больше всего нуждается в финансовой помощи для развития оборонных способностей.

До этого военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Владимир Зеленский, говоря о готовящихся ударах вглубь России, пытается террором запугать мирных граждан.

По его словам, Киев анонсирует, рекламирует и предупреждает о том, что России «стоит готовиться». Это элементы террора и запугивания граждан в целом, подчеркнул политолог. Перенджиев считает, что таким образом Украина пытается оказать «давление на Россию», а Зеленский – остановить продвижение ВС РФ в Донбассе.

Ранее в Германии констатировали неспособность Украины победить Россию.