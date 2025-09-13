Стало известно, когда ЕС призовет ужесточить визовый режим для россиян

Европейский союз планирует опубликовать в конце декабря рекомендации по ужесточению визового режима для граждан России и других «враждебных стран». Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Согласно изданию, документ не будет устанавливать обязательные правила, но предложит странам-членам ЕС более строгие критерии для выдачи виз россиянам. Рекомендации частично будут сфокусированы на решении проблем безопасности.

Два дипломата из граничащих с Россией стран Европы сообщили изданию, что их правительства годами призывали Брюссель принять подобные рекомендации, так как они «давно назрели».

9 сентября итальянское агентство ANSA сообщило, что Евросоюз может включить в 19-й пакет антироссийских санкций дополнительные ограничения на выдачу туристических виз россиянам. Вопрос планируется рассмотреть 12 сентября. Как уточняют европейские источники, основанием для инициативы стало значительное количество российских туристов, посетивших этим летом Грецию, Италию и Францию.

10 сентября сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова заявила «Газете.Ru», что решение Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам было ожидаемым. Однако, по ее словам, ряд категорий граждан РФ все равно будут пускать в Европу, в том числе на лечение.

