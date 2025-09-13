В США анонсировали встречу Трампа с премьер-министром Катара

Белый дом: Трамп и Уиткофф в ближайшие часы встретятся с премьером Катара

Президент США Дональд Трамп и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф в ближайшие часы встретятся с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Трамп и Уиткофф поужинают с премьер-министром Катара», — сообщили в резиденции президента США.

12 сентября агентство Axios сообщало, что государственный секретарь США Марко Рубио встретился с родственниками заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС в секторе Газа. По информации журналистов, эта встреча предшествовала запланированным переговорам Рубио с премьер-министром Катара и его предстоящему визиту в Израиль, намеченному на 13 сентября.

9 сентября израильские военные нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, где в тот момент проходила встреча руководства движения. После этого катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что действия Израиля «похоронили все надежды» на освобождение граждан, остающихся в заложниках в секторе Газа.

Ранее Израиль пригрозил сектору Газа и ХАМАС полным уничтожением в случае отказа от мира.