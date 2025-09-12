Губернатор Юты рассказал о задержании возможного убийцы консерватора Кирка

Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс на пресс-конференции подтвердил, что подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка задержан.

«Вечером 11 сентября член семьи Тайлера Робинсона вышел на связь с другом семьи, который связался с офисом шерифа, заявив, что Робинсон признался или предположил, что он связан с инцидентом», — сообщил губернатор.

По данным телеканала CNN, задержанный рассказал о содеянном отцу, который поставил в известность власти.

Праворадикальный активист Чарли Кирк был смертельно ранен во время выступления в Университете долины Юта. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк был давним сторонником президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.

За несколько дней до гибели Кирка «прокляли» феминистки.