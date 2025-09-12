В США задержали подозреваемого в убийстве политика Чарли Кирка

Подозреваемый в убийстве американского политика Чарли Кирка находится под стражей в штате Юта и допрашивается. Об этом сообщает RT на русском в Telegram-канале со ссылкой на CNN, Reuters и Fox.

«[Подозреваемого в убийстве Кирка] сдал кто-то, кто был очень близок ему», – заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер уточнил, что на данный момент следствие не располагает информацией о том, что у злоумышленника были сообщники. При этом он надеется, что суд назначит ему высшую меру наказания. По предварительным данным, убийца Кирка может оказаться учащимся одного из американских вузов.

Сразу после убийства камера запечатлела скрывающегося с места преступления мужчину. На записи видно, как предполагаемый преступник в черном внезапно покидает снайперское укрытие, выбрасывает оружие и скрывается с места происшествия.

Покушение на Чарли Кирка произошло 10 сентября в штате Юта, США. Активист выступал на территории университета, его застрелили с расстояния примерно 800 метров, ранив в шею. В знак скорби и поддержки до 14 сентября по всей Америке будут приспущены все государственные флаги.

Ранее с за]явлением выступила американская ведьма, проклявшая Кирка за два дня до случившегося.