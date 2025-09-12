На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Евросоюзе озвучили сроки отказа от российского газа

Райт: Евросоюз может отказаться от российского газа в течение 6-12 месяцев
Shutterstock

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Европейский союз (ЕС) может отказаться от российского газа в пользу американского СПГ в течение 6-12 месяцев. Его слова приводит агентство Reuters.

«Я думаю, это можно было бы легко сделать в течение года, может быть, в течение шести месяцев. Со стороны США мы могли бы ускорить этот процесс», — сказал он.

До этого бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы. Он утверждает, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в мирном урегулировании. Москва будет придерживаться этой позиции, пока она не станет стоить «колоссальной цены», считает политик.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против Китая из-за импорта энергоносителей РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
