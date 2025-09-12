Страны ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ

Страны Европейского союза (ЕС) согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против РФ, введенных после начала конфликта на Украине. Об этом сообщило датское председательство в Совете Евросоюза в соцсети X.
Речь идет о санкциях, которые касаются более 2500 физических и юридических лиц. В прошлый раз ограничительные меры были продлены в марте текущего года.
До этого бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы. Он утверждает, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в мирном урегулировании. Москва будет придерживаться этой позиции, пока она не станет стоить «колоссальной цены», считает политик.
Несколько дней назад президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» антироссийских санкций.
Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против Китая из-за импорта энергоносителей РФ.