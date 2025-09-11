На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Небензя: израильский удар по Катару будет иметь самые серьезные последствия

Небензя: удар Израиля по Дохе будет иметь последствия для безопасности региона
Mike Segar/Reuters

Удар Израиля по Катару повлечет за собой последствия для безопасности всего Ближнего Востока. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, он отметил, что РФ осуждает осуществленную Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе, целью которой были высокопоставленные члены руководства палестинской группировки ХАМАС.

По словам Небензи, этот удар был нанесен не только по Катару как суверенному государству, но и по усилиям посредников, которые помогают урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.

«Очевидно, что израильская вылазка будет иметь самые серьезные последствия как для и без того чудовищной ситуации в Газе, так и для безопасности обширного региона Ближнего Востока», — считает дипломат.

11 сентября члены Совета Безопасности ООН выпустили совместное заявление для прессы, в котором выразили осуждение атак Израиля на территории Катара.

Ранее ХАМАС обвинил США в причастности к удару Израиля по Катару.

