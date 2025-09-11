ХАМАС обвинил США в причастности к удару Израиля по Катару

Радикальное палестинское движение ХАМАС считает, что США причастны к израильской атаке на его лидеров, произошедшей в Дохе (Катар). Об этом сообщило издание «Аль-Арабийя».

«Мы утверждаем, что американская администрация несет ответственность за это преступление,» — заявил представитель ХАМАС Фаузи Бархум на пресс-конференции.

По его словам, данный инцидент «сводит на нет все усилия по мирным переговорам». Как отмечает Бархум, удар был нанесен в тот момент, когда руководство ХАМАС рассматривало предложенный президентом США Дональдом Трампом план перемирия в секторе Газа.

9 сентября Израиль нанес удар по зданию, в котором находились представители руководства ХАМАС. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна реализовала операцию против лидеров движения и несет за нее ответственность.

В ХАМАС утверждают, что все высокопоставленные члены руководства организации остались живы после этого удара.

Ранее Израиль пригрозил сектору Газа полным уничтожением.