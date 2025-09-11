Посол Италии завершает дипмиссию в Москве

Посол Италии Чечилия Пиччони завершает дипломатическую миссию в Москве. Об этом сообщили в МИД России.

«Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Италии в РФ Чечилию Пиччони с протокольным визитом в связи с завершением ее дипмиссии», — говорится в сообщении.

Пиччони вручила копии верительных грамот в связи с началом своей миссии 19 июля 2024 года. Предыдущий посол Италии Джорджо Стараче служил в российской столице более долгий срок — около трех лет.

Недавно президент России Владимир Путин назначил Александра Космодемьянского послом в Южном Судане, где решили открыть российское представительство. До этого Путин назначил Алексея Ерхова послом Российской Федерации в Узбекистане.

В то же время глава российского государства освободил Олега Мальгинова от обязанностей посла РФ в Узбекистане.

Ранее МИД Нидерландов вызвал посла России из-за ситуации вокруг дронов в Польше.