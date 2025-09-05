Путин назначил нового посла в Узбекистане

Путин назначил бывшего посла РФ в Турции Ерхова новым послом в Узбекистане

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом Российской Федерации в Узбекистане. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Ерхова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Узбекистан», — отмечается в указе.

В то же время глава российского государства освободил Олега Мальгинова от обязанностей посла РФ в Узбекистане.

В начале мая посла России Олега Мальгинова вызывали в МИД Узбекистана из-за нарушений прав мигрантов. В ходе переговоров узбекская сторона акцентировала внимание на участившихся сообщениях о случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана в РФ. В МИД республики подчеркнули, что подобные действия нарушают права и свободы работающих в России узбеков, «которые должны обеспечиваться законами страны пребывания». Посла призвали «довести обеспокоенность» Узбекистана «до соответствующих компетентных органов» России.

