Вице-президент США встретится с семьей Кирка

Вэнс отменил поездку в Нью-Йорк, чтобы встретиться с семьей активиста Кирка

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил поездку в Нью-Йорк для участия в памятных мероприятиях в честь жертв терактов 11 сентября 2001 года, вместо этого он поедет в Юту, чтобы встретиться с семьей убитого активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает Fox News.

«Вэнс и вторая леди посетят Солт-Лейк-Сити, Юта, чтобы выразить уважение семье Чарли Кирка. Они не поедут в Нью-Йорк», — сообщил журналист телеканала.

Тем временем президент США Дональд Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Чарли Кирка. Глава Белого дома отметил, что вина за произошедшее лежит на сторонниках леворадикальной идеологии. По его словам, для Соединенных Штатов настал темный момент.

Консервативный политик получил огнестрельное ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Активиста госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия врачей, он не выжил.

11 сентября Трамп подтвердил смерть 31-летнего Кирка, смертельно раненного во время выступления в Университете долины Юта. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. Стрелок остается на свободе, расследование ведет ФБР.

Ранее в США раскрыли подробности о расследовании убийства активиста Кирка.