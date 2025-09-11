На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вице-президент США встретится с семьей Кирка

Вэнс отменил поездку в Нью-Йорк, чтобы встретиться с семьей активиста Кирка
true
true
true

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил поездку в Нью-Йорк для участия в памятных мероприятиях в честь жертв терактов 11 сентября 2001 года, вместо этого он поедет в Юту, чтобы встретиться с семьей убитого активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает Fox News.

«Вэнс и вторая леди посетят Солт-Лейк-Сити, Юта, чтобы выразить уважение семье Чарли Кирка. Они не поедут в Нью-Йорк», — сообщил журналист телеканала.

Тем временем президент США Дональд Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Чарли Кирка. Глава Белого дома отметил, что вина за произошедшее лежит на сторонниках леворадикальной идеологии. По его словам, для Соединенных Штатов настал темный момент.

Консервативный политик получил огнестрельное ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Активиста госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия врачей, он не выжил.

11 сентября Трамп подтвердил смерть 31-летнего Кирка, смертельно раненного во время выступления в Университете долины Юта. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. Стрелок остается на свободе, расследование ведет ФБР.

Ранее в США раскрыли подробности о расследовании убийства активиста Кирка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами