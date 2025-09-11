Глава МИД Италии захотел «усилить давление» на Путина

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что на президента России Владимира Путина необходимо оказать давление путем ужесточения санкций в адрес Москвы. Его слова с выступления в парламенте приводит Reuters.

«Необходимо усилить давление на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Мы должны сделать это, используя все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы помешать финансированию его военной машины. Это включает новые санкции», — сказал Таяни.

По его словам, Евросоюз продолжает работу над тем, чтобы как можно быстрее достичь соглашения по 19 пакету санкций против России.

До этого Таяни заявил, что не ожидает сдвигов в урегулировании конфликта на Украине как минимум до Рождества. По его словам, президент США Дональд Трамп рассчитывал на конструктивную позицию президента России Владимира Путина, однако его ответ якобы «был отрицательным».

Единственный инструмент давления на Россию – финансовые и экономические санкции, также отметил глава МИД Италии.

