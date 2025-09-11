На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сикорский понадеялся, что ответ НАТО на инцидент в небе Польши остановит Россию

Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский понадеялся, что ответ НАТО на инцидент с БПЛА в воздушном пространстве страны остановит Россию и ее лидера Владимира Путина от «дальнейшей эскалации». Его слова приводит RMF FM.

Сикорский выразил надежду, что 10 сентября – день, когда случился инцидент с БПЛА в небе республики, не станет «историческим событием».

«Давайте будем надеяться, что объединенная реакция НАТО и усиление наших возможностей заставят Путина понять, что он совершил ошибку, и отказаться от эскалации», – заявил Сикорский.

Он утверждает, что попадание дронов в польское небо – не случайность, а якобы прощупывание НАТО со стороны России. При этом речь идет не только о военной сфере, но и о политической.

До этого в Минобороны РФ заявили, что ВС России не собирались наносить удары по польской территории. При этом в Минобороны выразили готовность провести с коллегами из Варшавы консультации по этому вопросу.

Позже МИД РФ указал, что представленные Минобороны России данные опровергают распространяемые Польшей мифы, связанные с «инцидентом с дронами».

Ранее в Польше призвали не быть «полезными идиотами Кремля».

