Глава МИД Италии сделал неутешительное заявление о мире на Украине

Глава МИД Италии Таяни призвал не ждать мира на Украине до Рождества

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал не ждать мира на Украине в ближайшее время. Об этом сообщает Rai News.

Таяни заявил, что не ожидает сдвигов в урегулировании конфликта на Украине как минимум до Рождества. По его словам, президент США Дональд Трамп рассчитывал на конструктивную позицию президента России Владимира Путина, однако его ответ якобы «был отрицательным».

Единственный инструмент давления на Россию – финансовые и экономические санкции, также отметил глава МИД Италии.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине вряд ли есть политическая воля, чтобы договориться. При этом глава государства подчеркнул, что Россия в полном объеме будет соблюдать мирные договоренности по Украине, когда они будут достигнуты.

