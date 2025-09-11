На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова заявила, что Польша лишила своих граждан свободы передвижения

Захарова: Польша проиграла в глазах граждан в сравнении с Белоруссией
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Закрыв границу с Белоруссией, власти Польши перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она отреагировала на решение польских властей закрыть границу с Белоруссией на неопределенный срок.

«Выводы напрашивались сами собой и не в пользу Варшавы. Польские власти перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения. Такая вот «либерализьма»», — написала она.

4 сентября сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали гражданина Польши Гжегожа Гавела по подозрению в шпионаже. Мужчину взяли под стражу в городе Лепель в Витебской области, при себе он имел ксерокопию секретного документа по российско-белорусским учениям «Запад-2025».

На следующий день внешнеполитическое ведомство Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши в республике Кшиштофа Ожанну. Дипломату был заявлен решительный протест в связи с совершением польским гражданином акта шпионажа на белорусской территории и вручена соответствующая нота.

Ранее в Польше призвали не быть «полезными идиотами Кремля».

