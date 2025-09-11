В Польше высказались о сроках закрытия границы с Белоруссией

Срок закрытия польско-белорусской границы в настоящее время не определен. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский в эфире радиостанции TokFM.

«Я хочу опровергнуть. Закрытие этой границы происходит не на время учений, а в связи с учениями. Время закрытия границы — бессрочное», — сказал глава ведомства.

Кервиньский добавил, что Варшава будет регулярно анализировать ситуацию. По его словам, решение о закрытии границы связано с опасением «провокаций в широком понятии».

9 сентября Кервиньский заявил, что власти Польши временно закроют границу с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Причиной послужило проведение совместных российско-белорусских учений «Запад-2025». В связи с чем власти Белоруссии заявили протест из-за приостановки движения через госграницу.

Ранее в Минске осудили решение Польши закрыть границу с Белоруссией.