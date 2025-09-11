На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше высказались о сроках закрытия границы с Белоруссией

Глава МВД Кервиньский: срок закрытия польско-белорусской границы не определен
true
true
true
close
Michal Dyjuk/AP

Срок закрытия польско-белорусской границы в настоящее время не определен. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский в эфире радиостанции TokFM.

«Я хочу опровергнуть. Закрытие этой границы происходит не на время учений, а в связи с учениями. Время закрытия границы — бессрочное», — сказал глава ведомства.

Кервиньский добавил, что Варшава будет регулярно анализировать ситуацию. По его словам, решение о закрытии границы связано с опасением «провокаций в широком понятии».

9 сентября Кервиньский заявил, что власти Польши временно закроют границу с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Причиной послужило проведение совместных российско-белорусских учений «Запад-2025». В связи с чем власти Белоруссии заявили протест из-за приостановки движения через госграницу.

Ранее в Минске осудили решение Польши закрыть границу с Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами