На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили о развенчании мифа о российских дронах в Польше

МИД: данные Минобороны РФ развенчивают распространяемые Польшей мифы
true
true
true
close
WarNewsPL/X

Представленные Минобороны России данные опровергают распространяемые Польшей мифы, связанные с «инцидентом с дронами». Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

«Эти конкретные факты полностью развенчивают мифы, в очередной раз распространяемые Польшей для еще большей эскалации украинского кризиса», — сказано в сообщении МИД РФ.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Министерство обороны России выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по вопросу ночного инцидента с беспилотниками. В ведомстве также уточнили, что дальность полета российских беспилотников достигает порядка 700 км.

Ранее Каллас заявила об изменениях в правилах игры из-за «инцидента с дронами» в Польше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами