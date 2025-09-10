В МИД РФ заявили о развенчании мифа о российских дронах в Польше

Представленные Минобороны России данные опровергают распространяемые Польшей мифы, связанные с «инцидентом с дронами». Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

«Эти конкретные факты полностью развенчивают мифы, в очередной раз распространяемые Польшей для еще большей эскалации украинского кризиса», — сказано в сообщении МИД РФ.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Министерство обороны России выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по вопросу ночного инцидента с беспилотниками. В ведомстве также уточнили, что дальность полета российских беспилотников достигает порядка 700 км.

Ранее Каллас заявила об изменениях в правилах игры из-за «инцидента с дронами» в Польше.