В России высмеяли планы Мерца «экономически истощить» Россию

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал планы канцлера Германии Фридриха Мерца «экономически истощить» Россию. По его мнению, подобные высказывания звучат не только наивно, но и комично, учитывая то, что Запад уже три года безуспешно пытается претворить в жизнь эту стратегию.

«Мерц вообще достаточно забавно звучит для человека, работавшего в «Голдман Сакс» так долго. На голубом глазу говорит о том, что, дескать, надо истощать Россию экономически, как будто бы до этого они это не пробовали. Это довольно забавно. <...> Готовят 19-й пакет санкций. И это-то, мол, совсем другое дело: вот 18-й был так себе, а 19-й будет самый что ни на есть», — сыронизировал Малофеев.

Он также напомнил, что экономика современной России не столь уязвима и не зависит от одного лишь потока нефте- и газодолларов.

В начале сентября Мерц говорил, что не верит заявлениям президента РФ Владимира Путина о стремлении Москвы к миру. В связи с этим он предложил «экономически истощить» РФ, чтобы она не смогла «поддерживать свою военную экономику» и продолжать конфликт.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мнение канцлера ФРГ вряд ли можно принимать во внимание после таких слов в адрес Владимира Путина и России.

Ранее Мерц заявил об «империалистических планах» Путина.