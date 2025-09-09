На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц заявил об «империалистических планах» Путина

Канцлер Мерц: империалистические планы Путина не закончатся на Украине
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что якобы «империалистические планы» президента России не остановятся на территории Украины. Его слова приводит Sky News.

По утверждению Мерца, «империалистические планы» президента России не закончатся, а, наоборот, только начнутся с Украины. В связи с этим он призвал Европу пересмотреть свои интересы и искать новые партнерства по всему миру на фоне изменения отношений с Соединенными Штатами.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что агрессивная риторика канцлера ФРГ Фридриха Мерца в адрес России связана с желанием показать полную поддержку Киеву, отношения Москвы и Берлина не были хуже за последние 80 лет. Кроме того, Мерц дает понять, что при его правительстве двери для сотрудничества с Москвой закрыты, указал политолог.

Ранее в Германии поспорили о гарантиях безопасности Украине.

