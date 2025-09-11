В посольстве РФ рассказали о ситуации с россиянами в Непале

Первая группа россиян успешно покинула Непал после массовых беспорядков. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Александр Ивашев.

«Первые российские туристы после протестов покинули Непал», — сообщил он.

Он уточнил, что часть россиян смогли вылететь в Индию. Однако у части туристов из РФ еще сохраняется проблема выезда из Непала, они дожидаются своих вылетов.

Прозванная СМИ «Революция поколения Z» в Непале началась из-за запрета властями популярных мессенджеров и соцсетей. 8 сентября во многих городах страны начались массовые демонстрации против этого решения. 9 сентября протестующие собрались у здания парламента Непала в Катманду, а также устроили в столице настоящую охоту за чиновниками — непальцы поджигали здания правительства и резиденции президента и министров, нападали на членов кабмина.

В результате непальцы добились выполнения своих требований — власти Непалеа разблокировали соцсети после протестов. Также агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Непала Шарма Оли принял решение подать в отставку в связи с беспорядками в стране.

10 сентября в посольстве РФ сообщали, что в Непале находятся около 400 россиян. Там уточнили, что с ними со всеми поддерживается связь.

Ранее сообщалось, что в Непале вспыхнули новые беспорядки.