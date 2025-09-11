На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В посольстве РФ рассказали о ситуации с россиянами в Непале

Ивашев: первые россияне покинули Непал после массовых беспорядков
true
true
true
close
Navesh Chitrakar/Reuters

Первая группа россиян успешно покинула Непал после массовых беспорядков. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Александр Ивашев.

«Первые российские туристы после протестов покинули Непал», — сообщил он.

Он уточнил, что часть россиян смогли вылететь в Индию. Однако у части туристов из РФ еще сохраняется проблема выезда из Непала, они дожидаются своих вылетов.

Прозванная СМИ «Революция поколения Z» в Непале началась из-за запрета властями популярных мессенджеров и соцсетей. 8 сентября во многих городах страны начались массовые демонстрации против этого решения. 9 сентября протестующие собрались у здания парламента Непала в Катманду, а также устроили в столице настоящую охоту за чиновниками — непальцы поджигали здания правительства и резиденции президента и министров, нападали на членов кабмина.

В результате непальцы добились выполнения своих требований — власти Непалеа разблокировали соцсети после протестов. Также агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Непала Шарма Оли принял решение подать в отставку в связи с беспорядками в стране.

10 сентября в посольстве РФ сообщали, что в Непале находятся около 400 россиян. Там уточнили, что с ними со всеми поддерживается связь.

Ранее сообщалось, что в Непале вспыхнули новые беспорядки.

Все новости на тему:
«Революция зумеров» в Непале
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами