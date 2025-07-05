На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Восемь депортированных из США мигрантов-преступников добрались до Южного Судана

Reuters: депортированные из США мигранты-преступники прибыли в Южный Судан
true
true
true
close
Jimin Kim/Global Look Press

В Южный Судан доставлены восемь человек, высланных из Соединенных Штатов за совершение противоправных деяний. Об этом сообщило агентство Reuter со ссылкой на информацию, полученную от двух сотрудников аэропорта в городе Джуба.

«Самолет с депортированными из США прибыл в Южный Судан в субботу… после того, как последняя попытка восьми мигрантов остановить свою депортацию потерпела неудачу», — сообщает агентство.

Правительственный источник в Южном Судане сообщил, что в аэропорту прибывших депортированных лиц ожидали американские официальные лица.

В конце июня Верховный суд Соединенных Штатов Америки временно отменил действие предыдущего постановления федерального судьи из штата Массачусетс, которое требовало предоставить мигрантам право на оспаривание депортации до момента их высылки из страны. Таким образом, Верховный суд временно разрешил администрации президента Дональда Трампа депортировать мигрантов в страны, гражданами которых они не являются.

Ранее в Европе заявили о готовности принять мигрантов из США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами