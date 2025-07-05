Восемь депортированных из США мигрантов-преступников добрались до Южного Судана

В Южный Судан доставлены восемь человек, высланных из Соединенных Штатов за совершение противоправных деяний. Об этом сообщило агентство Reuter со ссылкой на информацию, полученную от двух сотрудников аэропорта в городе Джуба.

«Самолет с депортированными из США прибыл в Южный Судан в субботу… после того, как последняя попытка восьми мигрантов остановить свою депортацию потерпела неудачу», — сообщает агентство.

Правительственный источник в Южном Судане сообщил, что в аэропорту прибывших депортированных лиц ожидали американские официальные лица.

В конце июня Верховный суд Соединенных Штатов Америки временно отменил действие предыдущего постановления федерального судьи из штата Массачусетс, которое требовало предоставить мигрантам право на оспаривание депортации до момента их высылки из страны. Таким образом, Верховный суд временно разрешил администрации президента Дональда Трампа депортировать мигрантов в страны, гражданами которых они не являются.

Ранее в Европе заявили о готовности принять мигрантов из США.