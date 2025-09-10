Президент Польши провел переговоры с Трампом об инциденте с дронами

Президент Польши Кароль Навроцкий провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по поводу инцидента с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

По словам польского лидера, разговор был посвящен многочисленным случаям нарушения воздушного пространства, которые произошли в среду вечером. Навроцкий подчеркнул, что эти консультации являются частью более широких переговоров с союзниками.

«Эта беседа является частью серии консультаций, которые я провожу с нашими союзниками», — написал президент Польши.

До этого Трамп прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше словом «началось».

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Утром польский премьер Дональд Туск рассказал, что польские военные «применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны».

Позднее Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию республики, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

МВД Польши заявило, что в стране якобы были обнаружены семь упавших беспилотных летательных аппаратов и обломки одной ракеты. При этом газета Rzeczpospolita написала, что дронов было не менее 23.

Ранее Фридрих Мерц обрушился с обвинениями на Россию из-за инцидента с БПЛА в Польше.