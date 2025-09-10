На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Польши провел переговоры с Трампом об инциденте с дронами

Президент Польши Навроцкий обсудил с Трампом инцидент с дронами
true
true
true
close
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по поводу инцидента с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

По словам польского лидера, разговор был посвящен многочисленным случаям нарушения воздушного пространства, которые произошли в среду вечером. Навроцкий подчеркнул, что эти консультации являются частью более широких переговоров с союзниками.

«Эта беседа является частью серии консультаций, которые я провожу с нашими союзниками», — написал президент Польши.

До этого Трамп прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше словом «началось».

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Утром польский премьер Дональд Туск рассказал, что польские военные «применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны».

Позднее Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию республики, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

МВД Польши заявило, что в стране якобы были обнаружены семь упавших беспилотных летательных аппаратов и обломки одной ракеты. При этом газета Rzeczpospolita написала, что дронов было не менее 23.

Ранее Фридрих Мерц обрушился с обвинениями на Россию из-за инцидента с БПЛА в Польше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами